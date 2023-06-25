一名50多歲男性就醫時，請醫師開立降血壓藥，卻將藥物分給妻子服用，一陣子後，其妻因嚴重水腫而就醫，檢查發現，其妻的腎功能只剩20幾分，即嚴重腎衰竭、快達洗腎門檻（15分以下）。由於妻子並無就醫紀錄，一查原來是男子長期將降血壓藥給妻子服用，但某些降血壓藥會傷害腎臟功能，導致其妻長期服用至嚴重腎損傷。

腸胃科醫師陳炳諴在《醫師好辣》表示，上述男子就診時收縮壓為120毫米汞柱，一般而言，在院量測數值會高於在家數值，因此男子血壓堪稱良好，但男子要求開立血壓藥。

陳炳諴表示，過一陣子後，男子急帶妻子就醫稱，其妻嚴重腿水腫，收縮壓高達180毫米汞柱。檢查發現，該妻的腎絲球過濾濾只剩20幾分，已屬嚴重腎衰竭。陳炳諴查閱其妻的健保紀錄，卻未發現任何慢性病的就醫紀錄，原來是男子將降血壓藥物分給妻子吃。

陳炳諴表示，此舉相當危險，因為降血壓藥中的ARB是一種血管收縮的抑制劑，當腎功能仍佳時，ARB可保護心臟、腎臟與血管，但當腎功能低於40分以下，ARB就會加速腎臟的持續惡化，「因此醫師在開立治療糖尿病、高血壓等藥物時，都會抽血檢驗患者的腎功能，以開立正確又不傷腎的藥物。」

他表示，所幸該妻屬於急性腎損傷，緊急使用由肝代謝的藥物來降血壓後，腎功能仍可回升至30多。他提醒，民眾身體不適時，切勿亂服非自己醫師開立的藥物，也勿將自己的藥物分給家人服用，以免導致嚴重後果。