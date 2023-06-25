2020年脫離英國王室、移居美國的薩賽克斯公爵、公爵夫人哈利與梅根，原本與串流平台思播（Spotify）以巨額合約合作播客節目，上星期傳出疑因產能沒達標而落得「不續約」下場。這兩天又有媒體披露，哈利原本有意開節目訪問美國前總統川普、俄羅斯總統普丁、臉書創辦人祖克伯等富於爭議色彩的重量級人物，主題是「童年創傷」。
英國《獨立報》、GB新聞台23日引述財經媒體彭博社（Bloomberg）報導，哈利王子曾與許多製作人與製作公司談過以「父親角色」為核心的播客節目構想，由他與來賓就氣候變遷、宗教等社會議題對話。
彭博社指，哈利當初提了訪問「爭議人物」的構想，對象包括普丁（Vladimir Putin）、川普（Donald Trump）、祖克伯（Mark Zuckerberg），他自稱很想跟這些人物聊聊「教養議題，還有來賓的童年，童年經驗如何讓他們變成如今的模樣」。據悉，負責哈利節目的思播團隊提出質疑，尤其因為普丁、祖克伯這類人物並不會把童年創傷當成話題。
哈利還想約訪天主教教宗方濟各討論宗教，這讓思播高層頗為傻眼。若論及「父親角色」也尷尬，因為教宗沒有子女。
哈梅合開的公司Archewell Audio上周與思播證實，雙方同意梅根主持的節目「原型」（Archetypes）不推出第2季。這紙合約2020年12月簽定，為期3年，據傳金額達2000萬美元（約新台幣6億元），另有媒體稱上看2500萬美元（約台幣7億元）。
思播寄望哈梅「製作並主持多個播客節目」。第1個集數完整的節目原計2021年推出，但拖到2022年8月「原型」才開播，第1季結束後毫無下文，而且哈利或梅根從頭到尾除了「原型」沒有推出別的節目。產能未達設定門檻，兩人恐拿不到全額簽約金。
拆夥一事證實後，接連傳出兩大負面消息。思播的播客創意主管席蒙斯（Bill Simmons）在自己的節目痛批哈梅，大酸思播與哈梅合作的節目應取名「該死的騙子」，還自爆曾幫哈利想節目點子；另有多個消息來源透露，「原型」部份集數由工作人員訪問來賓，再把主持人梅根談話與提問的聲音剪接到節目內容。
有報導指，哈利2021年把自己與思播、網飛（Netflix）簽了高額合約之事告訴名嘴歐普拉（Oprah Winfrey），他還說，這些合約「絕非出於事先計畫」，而是王室切斷金流之際某人給的建議，簽約後他就負擔得起家人保全開銷。思播得知此事後「極為震驚」。
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