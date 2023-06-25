2020年脫離英國王室、移居美國的薩賽克斯公爵、公爵夫人哈利與梅根，原本與串流平台思播（Spotify）以巨額合約合作播客節目，上星期傳出疑因產能沒達標而落得「不續約」下場。這兩天又有媒體披露，哈利原本有意開節目訪問美國前總統川普、俄羅斯總統普丁、臉書創辦人祖克伯等富於爭議色彩的重量級人物，主題是「童年創傷」。

英國《獨立報》、GB新聞台23日引述財經媒體彭博社（Bloomberg）報導，哈利王子曾與許多製作人與製作公司談過以「父親角色」為核心的播客節目構想，由他與來賓就氣候變遷、宗教等社會議題對話。

彭博社指，哈利當初提了訪問「爭議人物」的構想，對象包括普丁（Vladimir Putin）、川普（Donald Trump）、祖克伯（Mark Zuckerberg），他自稱很想跟這些人物聊聊「教養議題，還有來賓的童年，童年經驗如何讓他們變成如今的模樣」。據悉，負責哈利節目的思播團隊提出質疑，尤其因為普丁、祖克伯這類人物並不會把童年創傷當成話題。

彭博社報導哈利王子想做播客節目訪問普丁與川普等重量級人物談論童年創傷。

哈利還想約訪天主教教宗方濟各討論宗教，這讓思播高層頗為傻眼。若論及「父親角色」也尷尬，因為教宗沒有子女。

哈梅合開的公司Archewell Audio上周與思播證實，雙方同意梅根主持的節目「原型」（Archetypes）不推出第2季。這紙合約2020年12月簽定，為期3年，據傳金額達2000萬美元（約新台幣6億元），另有媒體稱上看2500萬美元（約台幣7億元）。

思播寄望哈梅「製作並主持多個播客節目」。第1個集數完整的節目原計2021年推出，但拖到2022年8月「原型」才開播，第1季結束後毫無下文，而且哈利或梅根從頭到尾除了「原型」沒有推出別的節目。產能未達設定門檻，兩人恐拿不到全額簽約金。

拆夥一事證實後，接連傳出兩大負面消息。思播的播客創意主管席蒙斯（Bill Simmons）在自己的節目痛批哈梅，大酸思播與哈梅合作的節目應取名「該死的騙子」，還自爆曾幫哈利想節目點子；另有多個消息來源透露，「原型」部份集數由工作人員訪問來賓，再把主持人梅根談話與提問的聲音剪接到節目內容。

有報導指，哈利2021年把自己與思播、網飛（Netflix）簽了高額合約之事告訴名嘴歐普拉（Oprah Winfrey），他還說，這些合約「絕非出於事先計畫」，而是王室切斷金流之際某人給的建議，簽約後他就負擔得起家人保全開銷。思播得知此事後「極為震驚」。