圖為中方空軍轟-6K進行海上實戰化訓練的資料照。（新華社）

根據大陸媒體報導，美國雷根號航母在南海航行時，遭轟-6K戰略轟炸機驅離，且轟-6K貼海航行到距雷根號30公里的空域，甚至開啟火控雷達鎖定雷根號，對此，我前空軍副司令張延廷認為，雷根號艦載機可能甚至沒起飛，只能使用近迫防禦系統，因為啟動飛彈來不及了。

針對轟-6K驅離雷根號一事，張延廷24日在中天《前進戰略高地》節目中表示，轟-6K是在進行戰術演練，轟-6K並不是解放軍的空軍，而是解放軍海軍海航部隊，是專門對付航母的，它能夠超低空飛行，也就是掠海飛行，這代表它的發動機非常棒，因為發動機若不穩，會很危險，換句話說，其發動機已經更新換代完成，貼海飛行時非常穩定，要不然會掉到海裡面。

張延廷接著指出，轟-6K掛載鷹擊-12，目的是對雷根號實施模擬打擊，鷹擊-12是超音速導彈，發射後大概保持50公尺高度掠海飛行，讓艦載雷達沒辦法發現，因迎頭過來又靠太近，航母能反應的時間很短，而鷹擊-12射程達200公里，現在則已經突防到30公里，可說非常近。

張延廷認為，雷根號航母的艦載機可能都沒有起飛，只靠自己的反艦飛彈、防空飛彈，或者是近迫防禦系統做最後反擊；他提到航母的防禦圈，艦載機是第一個防禦、可以做出攔截的，但已被突防到30公里，就只能使用近迫防禦系統，啟動飛彈已來不及了。

張延廷更點出，美國雷根號在南海活動，大陸剛好來個突防，算是免費的軍演。