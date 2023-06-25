詐騙水房有新招！檢警接獲情資表示某Telegram群組以比特幣買賣名義招募「工作人員」，前提是必須提供帳戶讓客人匯款且將提款領出，佣金是每筆金額的5%，1名23歲A男（化名）以為自己找到了新工作，沒想到卻被檢警逮捕後依《洗錢》共犯偵辦。

A男表示，該Telegram群組自稱是在操作比特幣買賣，他的工作內容就是提供個人戶頭，以及提領客戶投資的比特幣資金，但他從未看到或接觸到比特幣。檢警則認為A男身兼人頭戶和車手，本月先後逮捕A男和其他群組成員約10人，並向上溯源追查背後詐團。

A男到案後被依共犯偵辦，他喊冤表示自己是音樂人，想賺外快才在友人介紹下加入該群組，僅工作1、2個月，經手約80萬元，分到佣金4萬元，不過他覺得「哪裡怪怪的」本打算辭職，沒想到就被抓，檢警對於他的說詞存疑，而A男所說的友人，5月間就已遭逮捕。

A男被逮捕後表示想賺外快才加入該群組，他負責提供個人帳戶以及提領現金。（示意圖，非當事人／本刊資料照）

其實，比特幣等虛擬貨幣常見詐術為假投資標的、假交易平台或交易所，通常模式是透過交友詐騙或通訊軟體群組，以「高報酬率」投資虛擬貨幣誆騙受害者加入對方指定的假投資平台或假交易所後，投入資金，詐團在背後操控虛擬貨幣走勢，製造高獲益假象，甚至給予幾期紅利甜頭，誘使受害人認為出金沒問題而加碼投入資金，等肥羊被榨乾，詐團即釜底抽薪，拉黑封鎖搞消失，被害人通常在這時才會知道受騙上當。

詐騙手法五花八門，行政院已成立打詐國家隊對抗不法，警政署也設置165反詐騙專線，供民眾查詢，不過165專線反成為詐騙手法之一。有國內慈善團體反映，收到不明人士冒用「165.npa.gov.tw」網址，並夾帶165全民防騙官網圖片，寄發有關系統存在資安洩漏安全，要求下載網路防毒程式的電子郵件。警方嚴正聲明，有心人以製作假165連結，民眾點進釣魚網站或下載程式，可能就會被盜取個資，呼籲民眾小心，如有疑慮可撥打165專線查證。

今年2月間慈善團體反映，165反詐騙官網遭有心人冒用寄發釣魚網址，官方緊急澄清，提醒民眾要多加小心。（圖／翻攝165反詐騙官網）

更多 CTWANT 報導