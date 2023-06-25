高雄1名A男日前遭檢警逮捕，涉犯《洗錢》、《詐欺》等罪，被以詐騙集團共犯偵辦，A男喊冤供稱自己只是在比特幣群組工作，提供銀行帳戶和代領現金賺取佣金，檢警查出該比特幣群組是詐團水房，A男等於身兼人頭戶及車手2職，也是詐團設下的斷點，檢警已陸續逮捕該群組10多名類似A男身分之成員，且不排除朝《組織犯罪》方向偵辦。

經查，A男為Telegram某比特幣群組成員，該群組自稱專幫客戶進行比特幣買賣，A男工作內容為提供個人帳戶供客戶匯入資金，以及提領客戶資金買比特幣，但他從未看到或接觸到比特幣，是經朋友介紹來轉外快，工作僅1、2個月，拿到4萬塊佣金，但檢警對A男說詞存疑，正深入追查中。

金流專家簡先生指出，目前主要詐團水房類型分2種，第1種為詐騙集團裡頭分工，水房為其組織中一環。通常詐團成員以租借或強行拘禁人頭戶，來取得其銀行帳本，再將「簿子」、帳號密碼交給車手，待被害者匯款後車手層層轉匯，最後水房將騙來的現金找熟識幣商轉為虛擬貨幣，為避免警方追查，經過一段時間再轉進水房所有的冷錢包內。

第2種則為專門水房，由於詐欺機房大部分在大陸、東南亞、杜拜等地，該水房專門與之對接、「純洗錢」，幫忙把機房收到現金轉成虛擬貨幣，再經過層轉找幣商、交易所然後「下車」，或層轉存到冷錢包裡面。

根據刑事局統計，今年1到4月全般詐欺數9650件，財損金額高達21億2千餘萬元，其中投資詐欺案件占2306件，財損11億4千餘萬；假網拍詐騙有2397件，財損1億5千多萬；解除分期付款總計1737件，財損2億1千多萬。

刑事局打詐中心執行祕書黃國師指出，詐騙案手法推陳出新，近來以詐團冒用財經界知名人物博取民眾的信任，假借公益免費教學投資股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，再進而行詐。刑事局今年5月於165全民防騙官網，增設檢舉詐騙廣告平台，民眾於Facebook、Google及YouTube上見到詐騙廣告進行檢舉，警方收到後會儘速通報平台業者執行下架。另外，近來執行全國第三波打詐，成果頗豐。刑事局也醒民眾，如接到詐騙電話或相關情況，多多利用165專線查證，多一分查證多一分保障。

近期有許多假冒名人投資團隊詐騙案，打詐中心特地邀請知名外資分析師楊應超錄製影片宣傳反詐。（圖／翻攝165反詐騙官網）

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