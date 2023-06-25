俄羅斯「窩裡反」事件在短短24小時內出現戲劇性變化。俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津今(25)日宣布同意撤軍，以避免「流血事件」，而宣布撤軍前，瓦格納士兵距離首都莫斯科僅200公里。總統普丁對居中斡旋撤軍的忠實盟友、白俄羅斯總統魯卡申科表達感謝。克宮隨後宣布普里格津將離開俄羅斯，前往白俄羅斯，形同流亡，且針對他的刑事案件將被撤銷。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁親自保證普里格津將可離開俄羅斯，這是阻止瓦格納軍隊向莫斯科進軍的協議的一部分；此外，瓦格納戰士將返回基地，未參與叛亂的瓦格納士兵，將獲准正式加入俄羅斯軍隊。至於有參與「武裝叛亂」的其他成員也不會遭到起訴。

魯卡申柯辦公室表示，瓦格納集團停止在俄羅斯進一步行動的決定，是由盧卡申科居中斡旋，以換取莫斯科對瓦格納戰士的安全保證。

克宮指出，斡旋是由與普里格津有大約20年私交的魯卡申柯主動提出，並得到普丁的同意。對於瓦格納集團首腦最後同意撤軍，避免「流血事件」，普丁對居中斡旋的魯卡申柯表達感謝之意。