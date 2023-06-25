男星王大陸與大馬女神蔡卓宜自去年12月公開認愛後，不僅一同上大陸情侶節目，年初甚至還陪女友回馬來西亞老家探親，而正當網友以兩人好事近了，怎料近期有網友發現兩人社群竟互相取消關注，此外，24日蔡卓宜發出的貼文中寫道「經歷了很多事情......」引發網友猜測兩人是否情變。

蔡卓宜24日於IG上發文表示，從上個月20日起發生太多事，很多覺得不可思議的事都經歷了，讓她不禁感嘆「這個月好漫長」但也感謝她身邊愛她即遇到的所有人「沒有痛苦就不知道原來快樂是什麼，29歲！人生的開始～哈哈哈哈哈哈哈哈哈！勇敢蔡蔡，不怕困難！」

然而，貼文一出，就有網友在留言區中詢問「分手了？」甚至已有人開始加油打氣：「加油啊，妳會更好的」加上網友也發現她與王大陸似乎已經互相取消追蹤對方IG，使許多讓猜測兩人是否感情是否生變。

王大陸與蔡卓宜互相取消關注。（圖/擷取自微博）

事實上，28歲的蔡卓宜2016年曾與圈外男友結婚，但這段婚姻只維持了3年，在2019年離婚，而她在2020年參與女團選秀《青春有你》也因遭網友非議，對此，她說：「所有的經歷都有它的道理，我活在網路發達的年代，可是我一點都不活在評論裡，愛自己，做自己，勇敢地往前走」但她曾表示，自己離婚後自己不會再結婚。