不少人都有屁股爆癢的經驗，大腸直腸科醫師表示，在痔瘡問診中，近7成患者有肛門搔癢的困擾，有4種情況會導致肛門搔癢，包括痔瘡與肛裂、過度清潔、排便不順、沒擦乾淨都會造成肛門口搔癢。此外，瘙癢症狀會隨著抓撓或摩擦的次數增加而加劇。

大腸直腸科醫師黃郁純在其臉書貼文表示，在痔瘡問診經驗上，就有70%患者有臀部搔癢的困擾，肛門搔癢的來源來自直腸下方的出口、即肛門（菊花），不同於臀部光滑的身體皮膚，肛門佈滿皺褶、分泌黏液潤滑、可伸縮大小，方便排便時可以讓不同尺寸的便便順利排出，屬於濕軟型皮膚，下述4種症狀會對肛門皮膚壁造成破壞，導致搔癢。

1. 痔瘡與肛裂的發炎症狀

痔瘡是因靜脈充血發炎、肛裂則是有傷口導致發炎，發炎會分泌一種稱為組織胺的化學物質，當發炎組織中釋放組胺時，瘙癢症狀就會發生，同時隨著抓撓或摩擦的次數增加而變得更糟，所以有痔瘡/肛裂患者應用用純水濕紙巾擦拭會比較舒服。

2. 洗得太乾淨/肛門缺乏潤滑度

肛門本身就會分泌油脂與黏液，確保肛門排泄時幫助糞便通過，達到一定程度的潤滑效果，當人清潔過度、使用大量香皂、乾硬的衛生紙摩擦擦拭，肛門處太乾、太乾燥，就會導致搔癢。

3. 排便不順也會肛門搔癢

排便時會刮過脆弱肛門皺褶皮膚，若處於便秘或腹瀉狀態，就可能會刺激肛門皺褶的皮膚，尤其是在排便後未良好清洗皮膚下更易發生，當乾硬的糞便刮過肛門，很容易磨損肛門。腹瀉時也是相同情況。

4. 病毒與真菌感染

當人體排泄物（糞便）沒擦乾淨，污染肛門周圍皮膚，或天氣悶熱時，細菌會大量繁殖，且皮膚本身就有細菌，在悶熱潮濕下，例如內褲不常洗、喜穿緊身衣褲，繁殖機率就更高。

她並表示，除了上述這些原因外，肛門疣（菜花）、濕疹、脂溢性皮炎、銀屑病（牛皮癬）、扁平苔蘚 等也都會導致搔癢。