芝加哥小熊與聖路易紅雀遠赴英國倫敦進行兩場海外賽，小熊先發打線9人皆有貢獻，終場9比1搶下開門紅。效力紅雀的國聯MVP得主戈史密特（Paul Goldschmidt）打回全隊唯一的分數，同時成為大聯盟首位在5個不同國家打過例行賽的球員，包括美國、澳洲、加拿大、墨西哥、英國。

戈史密特說：「我當初沒想過能在任何國家打大聯盟，現在能在5個國家比賽真的是非常驚人。」波多黎各屬於美國領土，所以戈史密特只算是5個不同國家，另外還有4位NBA職籃球員、15位NHL冰球球員有在5個國家打過例行賽。戈史密特是2017年棒球經典賽美國隊冠軍成員，今年也在經典賽拿下銀牌。

紅雀派出知名老將溫萊特（Adam Wainwright）登板先發，他被打得非常慘，3局11支安打失掉7分。小熊第四棒哈普（Ian Happ）第2局陽春炮打開攻勢，沒想到第3局他又來一發陽春炮，短短兩個半局就轟了雙響炮！

小熊先發打線只有鈴木誠也沒安打，但他第4局擊出內滾送回三壘跑者陶企曼（Mike Tauchman），自己成功溜上一壘，紀錄上是1分打點的野手選擇。英國隊今年在棒球經典賽預賽摘下隊史首勝（戰勝哥倫比亞），讓英國棒球迷相當振奮，此戰在倫敦體育場湧入54662人。