近期資深狗仔葛斯齊指藥頭都認識大、小S，還表示「他（藥頭）說汪小菲的爆料是確實的」，對此，大S的經紀人發聲明駁斥並已請律師蒐證，小S日前（23日）深夜也透過臉書同樣駁斥表示，和姐姐大S正式對葛斯齊提起告訴。對此，葛斯齊也喊話：「我反而要謝謝她們！」

根據《民視快新聞》報導，葛斯齊於24日表示，去年5月汪小菲說他們有這樣的行為，「我遇到消息來源告訴我確實有這樣事情，那時才開始懷疑而已，畢竟汪小菲跟他們有利害關係，我也不會輕易相信他的說法」，然而現在連小S前男友黃子佼都在講，讓一切變得更合理，「很好笑的是，本來是單純陳述事實，對方說要提告後現在反而有更多爆料進來，其實很謝謝她們，外界這兩年一直說我收了大S的錢當打手，但事實上就不是。很感謝提告反而還我清白，一個不攻自破的清白。」

關於大小S疑嗑藥一事，他從頭到尾沒有說大小S吸毒或用毒，只有說當時在酒店環境中，藥頭無意中告訴他真實身分，並說曾經認識到大小S等，後續又指出大小S是透過一位黃姓藝人（非黃子佼）向該藥頭取得，且取得也不見得是有吸食。

此外，葛斯齊表示他並非蹭流量，至今為止Metoo運動所做一切沒有任何收入，唯一收入就是上節目對方給予通告費，其餘都是自願性做這些事，因為他認為社會不能沒有這樣的聲音。

葛斯齊上節目爆料。(影片來源/關我什麼事 YT)

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