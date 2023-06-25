近期多份民調顯示，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的支持度暫時落後，引發藍營焦慮。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳建議，若是侯友宜的競選總部主委與總幹事，能找台中市長盧秀燕與藍委江啟臣擔任，勢必可形塑「中壯接班」的意象、拉高他的支持度。

鈕則勳昨（24）日在臉書發文表示，侯友宜的競選總部主委、總幹事人選應及早確定，若名單能讓人耳目一新，才可有大幅度加分。他分析，如果身為國民黨內中壯派的盧秀燕擔任侯友宜的競總主委，能讓侯明顯加分，因為盧有政績、政治能量強，與侯聯手，會有相互拉抬的可能性。

另外，鈕則勳還建議侯友宜的競總總幹事找江啟臣，他說明因為江擔任過國民黨主席，熟稔黨的地方生態、組織脈絡與人脈關係，因此是不二人選。

鈕則勳認為，國民黨要想激起中間選民或年輕族群的興趣，唯有給他們很強的中壯接班或是換血的意象，若競選總部主委與總幹事人選能夠有相當程度的新意，不只能創造新聞話題與網路聲量，也會增強拓展票源的可能性。