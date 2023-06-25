鄰居婦人當時讓少年到家中浴室沖冷水，有人稱看到少年部分皮膚掉在手上，不斷說「我好衰」。（消防局提供）

竹北市瓦斯整壓站昨（24）發生大規模外洩，造成12戶火警、1重傷5輕傷，其中中正東路「帝王至尊」大樓災情最嚴重，住9樓的16歲陳姓少年睡夢中被灼傷，全身超過8成一到二度燒燙傷，插管急救中；鄰居婦人當時讓少年到家中浴室沖冷水，有人稱看到少年部分皮膚掉在手上，不斷說「我好衰」。

據悉該重傷少年目前就讀桃園龍潭某醫護專科學校，準備做護理師，母親也是醫院護理師；校方得知消息後表示，少年平時在校品行端正、認真向學，與同學師長互動良好，校安中心已啟動協助家屬措施；而第一時間為少年提供浴室沖冷水的鄰居阿嬤也說，少年平時乖巧懂事，希望外界能多幫忙，救救孩子。

事發時，該少年因連假在家休息，正在睡夢中，起火點疑似就是少年房間內的瓦斯管線，爆炸時房間瞬間起火，少年被炸傷，由媽媽將他扶出門口後，向鄰居阿嬤敲門求救，該阿嬤說當下看到少年全身血，還有幾處皮膚脫落，於是趕緊把少年帶到浴室沖冰水，少年當下不斷痛苦呻吟，未失去意識。

社區彭姓主委是該少年的舅舅，他說社區有84戶，1年前已做過消防檢查，此次氣爆不是消防問題；另名住在9樓的78歲婦人說，氣爆時整棟樓大力晃動，跑下樓時看到陳姓鄰居和女兒帶著受重傷的少年下樓，少年的部分皮膚掉在手上，還說「我好衰」，陳婦和女兒隨即騎機車緊急把少年送到醫院救治。