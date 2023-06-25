新竹市前市長林智堅論文抄襲一事，日前才跟調查官余正煌達成和解，沒多久就傳出監察委員高涌誠重啟調查一件余過去涉及的舊事，遭各界質疑是在「秋後算帳」。對此，國民黨台北市前議員羅智強宣布將成立反貪腐監察院，並預告明（26）日上午9時將與立委王鴻薇、議員王欣儀、議員葉元之及議員楊植斗等人，一同前往監察院對高進行檢舉。

羅智強今日在臉書表示，將成立「反貪腐監察院」，在明日上午9時與王鴻薇、王欣儀、葉元之、楊植斗一起赴監察院遞出首個檢舉案，檢舉高涌誠濫用監察委員職權，政治追殺基層公務員余正煌。

「陳菊主掌的監察院，已經完全東廠化！」羅智強認為，民進黨上台後民不聊生、弊案叢生，但陳菊卻時常裝睡，還對民進黨輕輕放下，不查陳明通底下有多少假論文，反而找吹哨者余正煌的麻煩，「監察院已名存實亡，我們能仰賴的只剩人民自己的力量，還給正義一個公道」。

羅智強預告，反貪腐監察院將與民間監督力量結合，取代尸位素餐的監察院，不排除會每周一告，甚至是每日一告，將把民進黨的臭瘡爛疤給全部揭露。