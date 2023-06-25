日前桃園永安路303巷本要進行送肉粽儀式，因行經路線及時間讓不少在地人抱怨「無法迴避」，而被迫取消，沒想到一名女外送員接單到該地點竟被煞到，只要她閉眼就會看到死者，讓她頭昏長達3天，甚至出現發高燒、嘔吐等狀況，最後受不了衝宮廟處理，才證實自己被好兄弟跟上了。

原PO近日於臉書社團《靈異公社》指出，18日跑外送接到桃園永安路303巷的訂單，當時很猶豫要不要棄單，但她仍硬著頭皮接單並送餐，騎到目的地等客人取餐的同時，感受到一股恐怖的氣息，當晚回家就出事了。

原PO表示，她屬於完全沒有睡眠障礙的人，但當晚一閉眼就看到永安路303巷某個男子從高處往下跳，搞得她無法入睡；第二天狀況更嚴重，她不僅無法入睡，就連在家都感覺到恐懼。她想起過去曾有老師說，若翻開眼球下看到多一顆黑點，就表示被好兄弟跟，她立刻用鏡子查看，眼球下方果真多了顆黑點，讓她更確信自己被好兄弟盯上了。

原PO從家中櫃子找到跟媽祖求來的符和鹽，燒盡後擦全身，但狀況仍未好轉，第三天早上她開始發高燒、全身痠痛無力，甚至嘔吐，她立刻到秒廟裡收驚才恢復，她崩潰地說，「一張外送單才賺40元，還要被好兄弟跟。」

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