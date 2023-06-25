台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽的桌球混雙組合拿下今年WTT突尼斯挑戰賽冠軍，獲得1000美元獎金與400點積分，他們決賽在29分鐘之內以11-6、13-11、11-9直落三擊敗韓國組合林鐘勳、申裕斌。這是林昀儒／陳思羽第2次在WTT挑戰賽摘冠，他們去年在阿拉木圖站獲勝，林昀儒當時還包辦男雙金牌（隊友廖振珽）。

WTT突尼斯挑戰賽總獎金7.5萬美元，林昀儒／陳思羽首輪直落三擊退美國華裔組合Jishan Liang／Amy Wang，8強賽他們碰上韓國組合張禹珍／田志希，輸掉首局最後打滿5局險勝。準決賽再以直落三戰勝大陸的年輕組合劉夜泊／劉煒珊，冠軍戰仍是一局不落獲勝，整個賽事只有輸掉兩局。

男單賽事方面，林昀儒首輪3比1擊退韓國好手趙大成，但在次輪大戰5局不敵大陸好手孫聞。後來孫聞殺進準決賽，敗給德國國手Patrick Franziska。另一位台灣好手黃彥誠也是在男單次輪敗給Patrick Franziska。台灣女將黃怡樺、李昱諄、陳思羽、劉馨尹都未能闖過女單次輪。 黃彥誠／廖振珽的台灣男雙組合止步8強，黃怡樺／陳思羽的女雙組合也止步8強。