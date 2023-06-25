大陸寧夏自治區銀川市21日晚間發生燒烤店燃氣爆炸事故，造成31死7傷慘劇。當地警方24日晚間發布消息指，因燒烤店長與工作人員擅自更換與液化氣罐（瓦斯罐）相連接的減壓閥，導致液化氣快速洩漏，引發爆炸。

觀察者網報導，銀川市公安局興慶區分局24日發布警情通報指，6月21日，銀川市興慶區富洋燒烤店燃氣爆炸事故發生後，銀川市公安機關會同消防等相關部門，連夜開展調查詢問、勘查檢驗等工作。

經查，燒烤店總店長海某（已死亡）、工作人員李某翔（已死亡）違反有關安全管理規定，擅自更換與液化氣罐相連接的減壓閥，導致液化氣罐中液化氣快速洩漏，引發爆炸，造成31人死亡、7人受傷的特別嚴重後果。

通報稱，該店法定代表人馬某林，實際控股人張某顯、劉某，店長索某富，涉嫌重大責任事故罪，目前上述4人已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。下一步，公安機關將會同相關部門，進一步深入偵查調查、完善固定證據，依法打擊處理。