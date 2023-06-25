男星劉書宏身高187公分21歲時被廣告公司挖掘進而出道，之後將演藝事業拓展至戲劇、樂壇及主持，不過他透露，在剛出道時曾遭一位偶像團體前輩霸凌，對方甚至當面嫌棄他的長相，還質疑他「不知道你為什麼可以出道！」，更放話「短期內不想再遇到你」。

劉書宏近期在節目《小姐不熙娣》中透露，出道後接下第一個主持時，曾遭一名以團體出道的「偶像前輩」批評，對方直酸他「長得沒金城武帥、又不會唱歌也不會跳舞、不會主持也不會玩遊戲，只有身高高而已，為什麼可以出道？」讓他當下有些尷尬，且礙於對方是前輩，當時的劉書宏只能低頭道歉，完全不敢回嘴。

此外，該節目第一季結束後，對方竟有刻意對他說「希望在這一年內不要遇到你」也就是希望近期不要再有合作，一番話讓主持人小S與派翠克驚呼「太沒禮貌了吧」、「就算再討厭一個人，一起工作也不可以講出這種話欸！」

不過，兩人在節目結束後，再度因拍攝某一部戲碰面，而該偶像前輩看到他後也不打算跟他打招呼，事後是他主動上前化解尷尬與對方把話講開，對此，劉書宏坦言，這件事曾讓他相當在意，但如今回想起來反而覺得對方「那個時期會跟我講，應該是在鼓勵我」而他現在也想跟對方說「演藝圈的路很長，不要小看身邊的任何人」。