嘉義一名老翁昨（24）行駛機車衝出巷口時，遭左側一輛野馬跑車撞上，整個人拋飛到對方引擎蓋上，又摔落地面，驚悚瞬間曝光，恐怖力道讓跑車保險桿掉落，老翁最後獨自站起身，身體雖無礙，但警方事後查出老翁酒測值超標，目擊民眾指出，當下跑車也是急駛未注意路況，雙方應都有肇責。

記者爆料網曝光事發瞬間，一名老翁當時從小巷鑽出到大路上，準備穿越路口時，左側突然衝來一輛水藍色的野馬跑車，跑車車頭當場撞擊老翁左側，老翁先是摔飛到引擎蓋上，又滑落地面後跌坐在地，強烈力道讓跑車的保險桿掉落，所幸老翁最後還能自行起身，但警方到場卻發現老翁酒駕。

嘉義一名老翁昨（24）行駛機車衝出巷口時，遭左側一輛野馬跑車撞上，整個人拋飛到對方引擎蓋上，又摔落地面，驚悚瞬間曝光。（翻攝自記者爆料網）

據了解事發在嘉義市興業東路86巷口，該輛經典款福特野馬藍色跑車行經巷子口時，跟從巷子裡出來的57歲簡姓男子騎乘的機車發生碰撞，簡姓男子被撞飛後倒地，還能自行站起來，只有背部擦挫傷並無大礙，但酒測值達0.24毫克，被依公共危險罪送辦。

而該輛野馬跑車是2022年份，市價140萬起跳，駕駛是29歲李姓女子，目擊民眾說跑車當時到巷口也沒減速，有聽到煞車聲，還好當下煞住，因為該路口沒號誌燈，撞擊當下跑車前保險桿掉落；警方回應，機車沒停讓主幹道先行，而汽車也沒注意車前狀況，雙方都有肇責，詳細事故原因還要釐清。

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