大陸女星黃聖依2004年岀演周星馳電影《功夫》走紅，因此有著「星女郎」的美稱，和巨力集團副總裁楊子結婚後便淡出影壇，專心當豪門太太過著令人稱羨的生活。近日，夫妻倆被拍到與婆婆三人現身上海迪士尼遊玩，網友們原本相當讚賞他們孝順，不過，丈夫楊子卻因為說出1句話，而引發爭議。

據了解，黃聖依與楊子日前帶著婆婆前往迪士尼遊樂園，遊玩之餘順便開直播帶貨，丈夫楊子在直播時兜售迪士尼樂園門票激動表示：「如果你的孩子聽見別的孩子在炫耀他的父母帶他去了迪士尼，而你沒有帶，他的自卑心可能由此而生」，楊子補充，雖然人們經常說不要自卑、天天向上，但「請問我們為孩子做了什麼？」

此話一出，許多網友認為這種說法根本沒有考慮到每個家庭經濟狀況不同，不但販賣同儕焦慮，還造成歧視和比較，「這就是優越感？」、「我這麼大了也沒去過」、「為了賣貨什麼話都說」、「有這思想才自卑」、「扭曲的價值觀」、「甚麼時候我們的童年一定要去迪士尼了。」、「甚麼毀三觀言論」雖然網友罵聲連連，不過黃聖依與楊子尚未對此事回應。

事實上，前陣子黃聖依等三人現身迪士尼樂園，三人還是手牽著手同行的，像極了父母牽著孩子的手逛街一般，良好的婆媳關係令網友盛讚三人：「黃聖依非常貼心孝順」、「楊子能說會道做事圓滑情商高」、「媽媽通情達理性格好，擁有大智慧」