密利（Mark Milley）原訂前往以色列和約旦，但一名參謀首長聯席會議發言人告訴法新社，此行因「俄羅斯局勢」而延後。

美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也取消今天的行程，改陪拜登到總統度假地點大衛營（Camp David）。

蘇利文原訂赴丹麥參加與烏克蘭相關的會議；密利則原訂今天要起程前往中東。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）面臨他掌權以來最大的危機，因為譁變的瓦格納傭兵一度在拿下一座關鍵軍事基地後，持續朝首都莫斯科挺進。

稍早，白宮表示拜登和法國、德國、英國領導人討論目前俄國的局勢，並申明他們對烏克蘭堅定不移的支持。

一名白宮發言人也表示，拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天早上也聽取國安團隊對俄羅斯危機的簡報，接下來整天也都會聽取相關簡報。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120625