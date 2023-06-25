密利（Mark Milley）原訂前往以色列和約旦，但一名參謀首長聯席會議發言人告訴法新社，此行因「俄羅斯局勢」而延後。
美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也取消今天的行程，改陪拜登到總統度假地點大衛營（Camp David）。
蘇利文原訂赴丹麥參加與烏克蘭相關的會議；密利則原訂今天要起程前往中東。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）面臨他掌權以來最大的危機，因為譁變的瓦格納傭兵一度在拿下一座關鍵軍事基地後，持續朝首都莫斯科挺進。
稍早，白宮表示拜登和法國、德國、英國領導人討論目前俄國的局勢，並申明他們對烏克蘭堅定不移的支持。
一名白宮發言人也表示，拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天早上也聽取國安團隊對俄羅斯危機的簡報，接下來整天也都會聽取相關簡報。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120625
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。