據最新統計，癌症連41年高居死亡之首，肝癌更是連43年排名十大癌症死因第二名，包含肝癌等肝病一年就奪去上萬人的性命。肝臟是人體重要的排毒器官，營養師建議，可採取護肝飲食排毒法，包括多吃蔬菜、薑黃、豆類等；其中，咖啡、綠茶都經研究證明，能抗氧化、降低肝癌等肝病風險。

營養師程涵宇在其臉書貼文表示，肝除了是身體最大的解毒工廠，也負責調節新陳代謝和分泌，將藥物、致癌物、食品添加物、環境污染物等外來物質轉化為無毒物質。

她整理4大飲食方式，提供肝排毒解毒力。

1. 多吃菜以降低肝癌風險

●蔬菜：每天多吃100克蔬菜，可降低肝癌風險8%

●生大蒜：大蒜富含抗氧化和抗發炎的植化素。每周食用生大蒜超過7次的男性患脂肪肝的風險最高可降低29%。生大蒜的攝入量與降低患肝癌的風險有關。

●咖啡：抗菌、益生元、抗炎、抗氧化、抗血脂、抗肥胖、抗糖尿病和心血管保護特性。許多研究顯示，攝入咖啡可以降低肝病（包括纖維化、肝硬化和癌症）的發病率。

●綠茶：具抗氧化能力，對肝癌具有預防作用。

2.人蔘、薑黃、巧克力可護肝抗發炎

●人蔘：具有抗氧化特性，可減少病毒、毒素和酒精的損害。

●薑黃：降低脂肪肝和肝發炎機率。

●巧克力：可可有助脂肪肝患者增加抗氧化能力。

3. 豆類降低肝發炎指數

●豆類：黃豆、鷹嘴豆含有複合式的碳水化合物、蛋白質、膳食纖維、礦物質，多吃豆類搭配低熱量飲食幫助降肝發炎指數。

●生薑：降低肝發炎指數、降血糖、抗氧化。

●益生元：降低肝發炎指數、胰島素阻抗。益生元纖維是不易消化的碳水化合物，存在於大蒜、蘆筍、

●韭菜、菊苣根和洋蔥中。

4. 橄欖油、魚油可抗脂肪肝：

●特級初榨橄欖油：減少脂肪肝、肝細胞腫脹、纖維化和防止脂肪過度氧化。

●Omega-3 魚：推薦的 Omega-3/Omega-6 比例應小於 1:4，12周可改善脂肪肝。