大陸高校畢業人數創新高，保就業成為北京當局的重點工作，卻屢傳畢業生「被就業」、數據不實的問題。大陸教育部黨組書記、部長懷進鵬近日指出，要做實做細就業指導服務，嚴格防範就業數據失真，兜牢校園安全底線，全力促進2023屆高校畢業生順利畢業、盡早就業。

據大陸教育部官網消息，6月23日，懷進鵬赴內蒙古調研高校畢業生就業工作，深入內蒙古大學、內蒙古農業大學了解有關情況，並主持召開高校畢業生就業工作座談會。

消息提到，懷進鵬在高校畢業生就業工作座談會上指出，高校畢業生就業關係高質量發展、民生福祉和社會穩定，當前正值高校畢業生就業的衝刺期，要堅定信心，搶抓機遇，進一步把中共總書記習近平重要指示精神落實落細。

懷進鵬表示，要全面落實就業優先政策，加強市場動態和就業形勢研判，加快推進各項「援企穩崗擴就業」政策落實；要加快構建崗位供需動態適配體系，健全就業與招生、培養的聯動機制，豐富政策供給，以積極的教育、人才政策增強對各地人才吸引力。

懷進鵬強調，要抓重點、攻難點、防風險點，完善各部門政策銜接，大力開拓市場化崗位，加快組織政策性崗位招錄，做實做細就業指導服務，兜底做好困難畢業生就業幫扶，嚴格防範就業數據失真，加強正面宣傳引導，兜牢校園安全底線，全力促進2023屆高校畢業生順利畢業、盡早就業。

澎湃新聞報導，大陸教育部日前為貫徹落實關於高校畢業生就業工作決策，部署各地各高校5月到8月開展高校畢業生就業「百日衝刺」系列活動，主要透過持續開展政策宣傳、精準拓崗、加快招錄、網上招聘、暖心指導、重點幫扶等專項行動，引導畢業生主動求職，幫助更多高校畢業生在離校前後盡早落實就業去向。

近日，大陸教育部辦公廳發布《關於開展2023屆高校畢業生就業「百日衝刺」行動的通知》。《通知》指出，「百日衝刺」期間，各地各高校要規範做好畢業生去向資訊報送，加強訊息核查，嚴格落實「四不准」、「三不得」要求，確保就業數據真實準確。

《通知》明確，規範準確登記畢業生去向。各高校要指導畢業生及時完成畢業去向登記。要規範採集畢業生去向資訊，嚴格把關相關佐證材料，對靈活就業的，要提供用人單位的聘用證明或畢業生本人簽字確認的證明材料，薪酬需達到當地最低工資標準。各高校要加大源頭數據把關力度，強化相關工作人員培訓，確保就業數據獲取嚴格規範。

《通知》強調，加強就業數據核查。各地各高校要盡早開展就業數據核查，重點核查「被就業」、「花式簽約」、「人崗不符」、「實習變就業」、佐證材料不完整不規範等問題，嚴防就業數據失真。要通過學校之間、學院之間交叉互查等方式，更好提高就業數據監測品質和核查工作效率。對違反就業統計監測規定的高校和相關人員，要嚴肅查處通報。