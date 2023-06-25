夏天到了，有民眾近日到台北市東湖市場，看到一家攤販招牌寫「一枝冰只要1元，歡迎試吃」馬上買好幾枝，結果結帳卻變成一枝10元，氣得報警。對此老闆回應一枝1元是試吃價，且他這一招已經用了14年，每年都有人上當。消保官指出，店家廣告標示不實，已構成詐欺罪。

據《東森新聞》報導，附近攤商指出，對冰棒攤老闆玩文字遊戲的事時有所聞，因為他看起來很兇，很多婆婆媽媽結帳時發現冰棒從一枝1元變10元都會認賠，但也有些客人買比較多，20、30枝以上，會與老闆爭執甚至報警。且這家冰棒攤擺攤地點不固定，「30周年，歡迎試吃」布條一掛就是9年，且最早2009年就有客人被宰過。以前冰棒攤老闆受訪時解釋，1元是試吃噱頭，「1塊錢的冰棒，連水溝水都做不出來，你敢吃嗎？」

此外，插畫家謝立聖2018年也去過同樣的冰棒攤買30枝，被要求到後面小房間結帳，誰知一進去就有一名雙手刺青的大叔喊「30枝總共300元，包起來！」謝立聖質疑價格跟招牌不一樣，沒想到對方卻不以為然，回他「你覺得一枝冰棒可能1元嗎？用頭腦想都知道成本都不夠了，包起來了共300，謝謝！」

對此，消保官表示，廣告不實涉及嚴重詐欺，脅迫購買則涉犯強制罪，指出業者要寫清楚產地、價格、計價單位等，不得誤導、隱匿，勸導不聽者可開罰。