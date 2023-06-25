「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）23日報導，義大利北部倫巴底（Lombardia）大區已出現首例非洲豬瘟病例（ASF），正逐步襲捲全區。農民表示，如果不立即採取行動，將形成一場全國性災難，因為全國近90%的養豬場集中在倫巴底大區，而此區豬隻飼養頭數佔全國總頭數的50%。

報導指出，23日倫巴底大區生產義式香腸的產區巴格納里亞（Bagnaria）發現了一具遭非洲豬瘟感染的野豬屍體，義大利農民聯合會（Confederazione italiana agricoltori）馬上發出警報，並要求非洲豬瘟特別專員卡普蒂（Vincenzo Caputi）迅速進行干預。

報導指出，卡普蒂說：「情況非常嚴重」。義大利農民聯合會倫巴底大區主席馬卡佐拉（Paolo Maccazzola）表示：「我們需要在豬肉製品的流通受阻前遏止這一禍害，我們不能把所有遏止的責任都交給獵人和森林保護員，我們需要有針對性的，尤其是快速的撲殺」。

馬卡佐拉強調，目前這個地區已經採取行動遏止這一現象，但現在必須針對性地加強整個受影響地區的檢查和撲殺，最重要的是要盡快在短時間內進行。

根據義大利農民聯合會資料顯示，養豬業是義大利畜牧業的重要支柱，義大利豬肉供應鏈產值高達110億歐元（約新台幣3720億元），養豬業從業人員約7萬名，養豬業可謂義大利製造的先鋒。

此外義國豬肉加工產品也擁有21個受原產地命名保護（Protected Designations of Origin, PDO）與12個受地理標示保護（Protected Geographical Indications, PGI）的標章，使得義大利豬肉熟食產品在世界上顯得獨一無二。

報導指出，義大利農民聯合會全國主席芬尼（Cristiano Fini）表示，野豬緊急情況和豬瘟現象已經被低估太久了，現在是時候保護這個行業和全國豬肉產品的出口了。此外，他也呼籲政府需改革1992年第157號關於野豬狩獵和撲殺計畫的法律。（編輯：韋樞）1120625