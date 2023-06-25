Banchero becomes the 11th commitment to the 12-man roster for Team USA at the World Cup – story at @TheAthletic: https://t.co/Qm9bmw0E7u https://t.co/zexKhoJOQm — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞25日搶先爆料，擁有義大利與美國雙重國籍的魔術前鋒兼上季年度最佳新秀班凱羅，已經點頭答應加入美國男籃參加今年8月25日由菲律賓主辦，日本與印尼協辦的世界盃男籃賽，也將成為這支美國男籃第11位點頭加盟球員。

如此一來，美國男籃的大名單除了上季場均20.0分、6.9籃板及3.7助攻的班凱羅，另有尼克後衛布朗生、灰狼前鋒愛德華茲、溜馬後衛哈利柏頓、湖人後衛里夫斯、籃網前鋒布瑞吉斯、公鹿前鋒波提斯、鵜鶘前鋒英格拉姆、灰熊前鋒傑倫傑克生、籃網前鋒卡麥隆強生、爵士中鋒凱斯勒。

雖然還不確定最後一個大名單名額會給誰，但目前這支美國男籃的陣容明顯星光並不顯著，不僅波提斯一人擁有奪冠經歷，也只有愛德華茲、哈利柏頓、英格拉姆與傑倫傑克生4人各入選1次全明星賽，讓外界不禁相當看衰這支年輕的美國男籃代表隊，甚至預告他們無法在世界盃走太遠。