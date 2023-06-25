酒後互毆的宋姓（前）、陳姓（後）男子被警方帶回派出所，全案依社會秩序維護法移送法辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄苓雅區某酒吧今日清晨發生酒客鬥毆，當時29歲陳姓、30歲宋姓男子與其他4名友人相約酒吧聚會，因陳、宋酒醉起口角並爆發互毆，其餘4名友人見狀趕緊上前勸架，此時正臨檢的員警聽聞有衝突，立即上前制止並查證件，反而是勸架4名友人開始不配合，隨後員警使用辣椒水將4人制止，4人遭帶回所保護管束；陳、宋2人則互不提告，後續依社違法開罰。

據悉，陳、宋為熟識朋友，與其他24歲曾姓、26歲宋姓、30歲趙姓、20歲胡姓男子4名友人騎往苓雅區和平一路某酒吧聚會，但在今日清晨5時15分許，陳、宋2人因酒後起口角，隨後爆發互毆，其餘4名看戲的友人覺得不對勁，立即上前勸架，但動靜過大，遭到正在臨檢的苓雅分局員警察覺，隨後員警到場將衝突制止。

當衝突結束後，員警要查證件時，反倒是其他4名友人開始不配合查身分，場面一度混亂，員警避免衝突再起，使用辣椒水喝止，4人見狀才乖乖配合盤查，後續帶回派出所保護管束；陳、宋2人身上均無明顯傷勢，雙方也互不提告，全案依違反社會秩序維護法87條1項2款互相鬥毆者，移送高雄地院簡易庭裁處。