「神仙姐姐」劉亦菲19歲在金庸作品《神雕俠侶》中飾演小龍女，絕美的古裝扮相襯托出她的空靈氣質，近年則進軍好萊塢飾演真人版《花木蘭》，打響國際知名度，一舉一動均是粉絲焦點的她，端午節被網友捕捉到出現在迪拜（杜拜）機場，身邊跟著至少兩個助理，助理表示「私人時間不合影不簽名」，於是該網友只遠遠地拍了照片，再一次被劉亦菲的美貌驚艷。

從曝光中的相片中可見，劉亦菲身穿米色波點連衣裙，搭配黑色靴子，秀出一雙細直的大長腿，披著飄逸的長髮，盡顯女神風範。劉亦菲雖偶爾會被拍到崩壞照，大多都是有雙下巴或是手臂為肉，但這次被捕捉的野生劉亦菲看起來相當纖細，無論從哪個視角拍攝都很漂亮，堪稱360度無死角，且這應該是原圖輸出，未加美顏濾鏡，美貌非常能對抗酸民留言。

但是，針對劉亦菲助理拒絕合影簽名表示「私人時間，不合影不簽名」一事，激起許多網友討論，「雖說私下時間拍不拍照是藝人的自由，但是感覺如果是李玟那種親切的明星，肯定會大方合照的。如果是歌迷，估計還會拉著手，嘮會兒家常。」、「這會兒怎麼沒人批評內娛明星架子大不親切了。」、「通常私下是不方便拍照，但是如果求簽名是會給簽的。」、「私人時間不拍照不簽名，工作時間保安一大堆就更不可能簽名合影了。粉絲永遠是冤大頭。明星真是高不可攀。」不過大部分網友覺得劉亦菲這麼回應沒有毛病，不是耍大牌，明星也是普通人，需要私人空間。