民進黨總統候選人、副總統賴清德20日拋出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬政策，21日行政院長陳建仁再加碼，宣布高中職學費全面免費，精神科醫師沈政男表示，補助私大學雜會使學生競爭力變低，因為不必努力拚公立大學，反正隨便考，私大費用也不會比較高，他難以想像政府對大學教育的理念、目標與政策，竟如此貧乏衰弱，痛批蔡政府執政7年多，對大學教育只有2個字，「卡管。」

沈政男今（25）日於個人臉書指出，兩項教育補助政策一年經貴要1、200億，但補助私大學雜費絕對不是當前最急迫的民生政策，長照補助遠比這個更重要，但為何不把錢拿來補助聘僱外籍看護或安養院等？因阿公阿嬤已傻傻投給民進黨，不需再為這族群撒幣了，「你看蔡政府執政7年多，最大問題就是基礎建設相當有限，對大學教育著墨多少？就是2個字：卡管。」

沈政男說，台灣只有一所大學勉強排進世界大學排行榜百大名單，最好的大學在亞洲也只能排到29名，遠遠落後大陸、香港、新加坡、日本及南韓，大學競爭力不如他國，10年、20年後台灣的競爭力會是如何？

沈政男表示，補助私大學雜費後，學生不用再擔心學費是否昂貴，學測考了個位數，不僅能上大學還低學費，如此一來只會降低競爭力。且大學助學貸款申請比例已跌破2成，畢業後償還時間約5年，負擔也不大，也就是說，以台灣目前的經濟發展程度，大學學費已相當便宜，為何還要撒錢補助私立大學學費，用意何在？

沈政男建議，應以高額獎學金鼓勵大學生用功，不只可以減免學雜費，還可以拿到生活費、創業基金，這遠比齊頭式補助學雜費，連不念書、被三二也得到學費補助更合理。

沈政男指出，台灣當前大學教育最大問題，包括大學沒錢、教授低薪、學生愛念不念等，使得學生競爭力日益低落，「我實在難以想像，偌大一個國家對於大學教育的理念、目標與政策，竟然貧乏衰弱到這樣的程度，只能想到補助學費。」

沈政男說，補助對象應放在私立小學、私立國中，到底台灣教育何去何從，應該要先想清楚，而不是為了選票胡亂撒錢，又降低大學與大學生的競爭力。