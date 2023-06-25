高雄市仁武區八德東路於6月24日傍晚5時發生兩家宮廟的糾紛，警方將涉案人員帶回調查。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市仁武區八德東路於6月24日傍晚5時發生兩家宮廟的糾紛，警方調查，發現雙方是為了拿飲料起了衝突，發生互嗆、推擠與拉扯。警方訊後依傷害罪嫌及社會秩序維護法函送橋頭地檢署偵辦。

仁武警方澄觀派出所於6月24日傍晚5時許獲報，仁武區八德東路發生廟會糾紛情事，員警趕到現場時，現場已經沒有打架情事，也沒有人受傷。

警方將涉案人42歲林男、35歲楊男、22歲呂男，並通知活動負責人58歲吳男到案說明。雙方到打派出所時，火氣都已經平和，僅表示是因為拿飲料起了衝突，雙方打算和解，警方訊後依傷害罪嫌及社會秩序維護法函送橋檢。

警方也指出，這次廟會慶典活動未依規定申請路權，已違反道路交通管理處罰條例第82條規定，未經許可在道路舉行廟會，處負責人吳男1200元至2400元罰鍰。

警方呼籲，民眾遇到糾紛時請理性溝通，如有需要請撥打110報案專線，由警方到場協助，避免發生肢體衝突而觸法。