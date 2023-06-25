民進黨總統參選人賴清德日前提出補助私立大學學生每年2.5萬元學費的政策，引發各界討論。對此，民眾黨總統參選人柯文哲對賴清德提出2大疑問，首先他好奇，賴為什麼到了要參選總統才拋出此議題？再來，他質疑賴究竟是要補貼學生還是訪止私校倒閉？柯強調如果是後者，將完全沒有效果。

柯文哲日前談及賴清德拋出補助私立大學學生學費的政策時，直言是大撒幣，被民進黨批評為高傲冷血菁英主義，柯昨（24）日出席活動時，又被問到相關問題，他先是指出，賴清德曾當過行政院長，為什麼關於該政策早不提、晚不提，卻在選舉時才突然提出。

接著，柯文哲認為，要拋出政策必須先決定好戰略目標，他質疑賴清德提出的補助政策目的究竟為何，「你如果是說要做補貼，那一定要排富。」柯說明，因為並非所有念私立大學的學生經濟狀況都不好，所以要補貼的話就得排富。

而賴清德若是想要防止私立大學倒閉的話，柯文哲分析，多所私立大學撐不下去是因為少子化，政府要是拿錢補貼家長和學生，校方拿到的錢並沒有比較多，「所以如果是要防止私立大學倒閉，這完全沒有效果。」

對於柯文哲的說法，有網友大讚，他的邏輯就是清楚；還有人覺得，柯的論述不僅清楚還能反打，實在太強了，從他這麼務實地分析該政策，就能看出2024總統大選3名總統參選人的高低。

另外，也有網友諷刺賴清德，當台南市長、行政院長時都沒有想到要補助，到了要選總統才終於想到；更有人笑說，其實賴清德的戰略目標很明顯，就是要吸引選票。