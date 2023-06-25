屏東一間科技公司廖姓負責人3年前承攬太陽能板裝設工程後，工程過程一名工人在中午1點時發生中暑，體溫遽升後中樞衰竭死亡，廖男以250萬與家屬和解，法官認為他已有公共危險、違反公司法等前科，未注意防範熱疾病，導致被害人死亡，依過失致人於死罪，判有期徒刑2月。

廖男是該公司負責人，承攬屋頂太陽能板組裝工程後擔任現場監工領班，姜男則負責工程發送材料，廖男本應注意雇主使勞工在夏季期間從事戶外作業，應防範高氣溫環境引起的熱疾病，應視天候狀況採取危害預防措施，姜男在當日中午13時50分因工作中中暑，體溫遽升引發中樞衰竭致死。

同事證稱，姜男從早上8時工作至10時，休息半小時後，11時許上工，曾向他表示身體不舒服，到1樓休息處休息；現場監視器顯示姜男8時3分開始在屋頂工作，同日10時1分許第一次休息，10時34分許第二次上屋頂工作，11時48分許返回倉庫休息，12時25分許救護車抵達現場。

法官審酌廖男有公共危險、違反公司法等前科，未注意防範熱疾病，導致被害人死亡，侵害被害人生命法益，造成被害人及其家屬鉅大、不可回復之損害，迄今已履行42%和解金額即105萬，尚有給付被害人喪葬費用15萬。法官依過失致人於死罪，判廖男有期徒刑2月，可易科罰金。