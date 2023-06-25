AARON JUDGE BROKE THE DOOR pic.twitter.com/Mjkzjb4XuG — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 4, 2023

洋基一哥「法官」賈吉（Aaron Judge）的右腳拇趾傷勢比預期嚴重，大聯盟官網報導是韌帶撕裂傷。賈吉本月初在道奇球場守備右外野時演出美技「撞開圍欄」的接殺，同時他的腳踢到護欄而受傷，至今沒有再上場比賽。起初被認為是扭傷與挫傷，賈吉接受PRP高濃度血小板血漿注射以加速復原，如今的情況變得很複雜。

賈吉25日賽前對媒體說：「我想很少人有腳趾韌帶撕裂傷的經驗，如果是四頭肌、腹斜肌、大腿後肌之類的，我們可以有回歸時間表。但這次的傷勢很罕見，而且是我打擊的後側腳（右打者），那是我施力的地方，情況很不好。」賈吉表示他走路還會痛，當然也沒辦法跑步。

大聯盟官網引述專業醫師看法，這種傷勢不需要動手術，但可能要休兵兩個月，賈吉沒有回答是否能趕在8月回歸，他仍表示：「我感覺有好一點了，我無法給出時間表，等我好了就會回來。」

總教練布恩（Aaron Boone）相信賈吉今年球季還未結束，但美媒認為情況不樂觀。賈吉2018年因觸身球受傷，洋基預期他休養3個星期回歸，結果花了7個星期。現在賈吉缺陣的這段期間，洋基貧打的問題被凸顯出來，受傷前的賈吉是美聯的頂尖打者，累積19轟40打點，打擊率0.291、攻擊指數1.078。