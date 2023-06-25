教育部國教署推動技術型及綜合型高級中等學校發展跨領域特色課程，將區域產業需求、校內軟硬體資源整合、行政系統、師資結構等因素納入課程發展考量，以學生學習為主體，透過課程主題設計，讓學生了解各類型學科知識及技能的重要性，達到「學以致用」的學習目標。

108課綱於技術型及綜合型高級中等學校校訂課程中，強調各校發展跨領域特色課程，以專題實作、跨領域／科目為主，除能展現學業課程及實習課程學習成果，也讓學生習得如口語表達、團隊合作等多元能力。

以興大附農為例，該校以現有農業知識為基礎，結合新興科技應用，開設「未來農業」專題製作課程，啟發學生對未來農業的想像與願景，並呼應國內外對智慧農業的研究發展方向，除培養優秀農業專才，更讓生產流程從耕作、播種到收成變得更智能化及高效率，朝AI智慧農業學校邁進。

而嘉義家職自108學年度至今共完成7門跨域課程，例如由餐飲管理科與時尚造型科共同開設「行銷時尚美味」，將時尚文創美學、創新行銷、餐飲服務與擺盤裝飾等跨域專業知識及技能結合，並鏈結在地產業發展特色，培養學生具備跨域思考和解決問題的能力。

台南高商應用英語科則以「花磚意象」做為專題製作主題，籌組教師共備社群研討課程教學實施方式與如何引導學生完成課程學習等議題，以培養學生習得資料彙整、問題解決及溝通、團隊合作等綜合性能力，進而在商品設計打破傳統客群思維，研發創新銷售產品，具體展現核心素養的精神。

教育部國教署表示，3所學校均為技綜高前導學校，致力發展課程設計及推廣，順應新課綱轉型投入發展統整與跨領域課程，並將自身的課程發展經驗推廣至各校，鼓勵籌組教師專業學習社群，強化教師的專業知能與協同合作關係，進而幫助學生統合跨領域的知識與技能，學會面對問題、解決問題。