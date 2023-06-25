南韓歌手崔聖奉（최성봉）2020年謊稱罹大腸癌、前列腺癌及甲狀腺低下症，但籌不出醫藥費，歌迷為此動員募款，收到高達10億韓元的善款（約新台幣2600萬元），結果隔年被揭穿是假的抗癌鬥士，且善款金額幾乎被花光，他道歉就此消失在演藝圈，不過，崔聖奉20日傳出過世消息，遺體至今沒人領，也沒有葬禮。

選秀出身的崔聖奉，2011年在《韓國達人秀》獲得亞軍，打開知名度，崔聖奉2020年謊稱罹大腸癌、前列腺癌及甲狀腺低下症，但籌不出醫藥費，歌迷為此動員募款，收到高達10億韓元的善款（約新台幣2600萬元），結果隔年被揭穿是假的抗癌鬥士，崔聖奉才認了說謊並道歉，承諾會打工賺錢，把善款還給捐款人，崔聖奉道歉後就此消失在演藝圈。

不過，崔聖奉21日被證實死訊，前一晚就有輕生跡象，在社群平台寫下「雖然這輩子是悲劇，希望下輩子能在幸福之中結束生命」、「過去2年多的捐款已經全部歸還了，我現在正在努力用我的生命來償還我的罪過」，警方20日趕到住處時，崔聖奉已身亡，享年33歲。

崔聖奉從小被父母拋棄、沒有家人，被歸為「無歸屬死者」，遺體至今仍躺在醫院太平間，友人24日向韓媒表示，要領遺體、舉辦葬禮，必須有書面資料和程序處理，葬禮最快也要下周才能辦。

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