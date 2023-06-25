玉女歌手甄楚倩1987年參加《未來偶像爭霸戰》出道，由於歌聲與梅艷芳相似而走紅，加上她出眾且清新的氣質美貌，讓她成為90年代的代表性玉女歌手之一，不過後期她拍攝幾部三級片後卻未獲好評，最後黯然退出演藝圈，已淡出螢光幕多年的她日前出席活動，曝光近況引熱議。

甄楚倩22日罕見現身出席梅艷芳生前好友連炎輝慶祝入行40周年的晚宴，可見51歲的她明顯發福不少，但她身穿灰色格紋西裝外套，裡面僅穿著灰色小可愛，不吝嗇展現好身材，再搭配稀有款Hermès Kelly Bag，讓她成為場上不可忽視的亮點之一。

甄楚倩出席連炎輝慶祝入行40周年的晚宴。(圖/擷取自臉書)

事實上，甄楚倩因為唱腔與梅艷芳相似，在樂壇火速走紅，並以《狠心女子》在港台中文歌曲龍虎榜打入十強，此外，她也曾拍攝過《黑色迷牆》、《少女心》等電影，不過她卻在1993年突然告別樂壇從商，直到金融風暴後想再次復出，但由於人氣不如當年，只能選擇接拍三級片，而片中大膽全裸的演出還在當時引發討論；接著，她在2000年被傳出未婚懷孕，為新加坡富商生下兒子後，便再度淡出演藝圈。

然而，甄楚倩曾在訪問中透露，拍三級片時陷入人生低谷，面對大量的負面新聞，讓她情緒極度低落，猶如墜落地獄般。近年來她虔心修佛，不時會亮相出席宗教活動及圈中藝人聚會，在去年邱淑貞和黎思嘉更為她慶祝51歲生日，人緣相當不錯。