「飆風玫瑰」羅斯的下一步，目前充滿相當多的變數！根據《The Athletic》記者卡茲25日爆料，尼克選擇拒絕執行羅斯下個球季1560萬美元的球隊選項合約，讓他成為自由球員，不過除了尼克可能用較低薪資合約找回羅斯，包含公鹿、公牛與騎士等隊都可能招募他。

D-Rose is set to hit free agency after the Knicks declined his $15.6M team option for next season, per multiple reports



Where will he play next? 👀 pic.twitter.com/LsUmHqEOli — Bleacher Report (@BleacherReport) June 24, 2023

雖然擁有史上最年輕年度MVP頭銜，34歲的羅斯上季卻在尼克慘遭總教練席波迪狠狠冷凍，不僅只打了27場例行賽，平均每場更只出場12.5分鐘，拿5.6分、1.7助攻，因為尼克後場的上場時間，席波迪幾乎都交給布朗生、格萊姆斯、奎克利等年輕後衛打完。

不過羅斯就算無法在場上找到發揮舞台，他仍在休息室內可以發揮老將與領袖功能協助球隊成長，這也是尼克可能把他找回的原因之一，至於公鹿新任總教練阿德里安葛瑞芬跟羅斯有過合作經驗，或許羅斯的控球能力可以幫助公鹿解決當前困境。

公牛則是面臨「球哥」朗佐鮑爾下季可能繼續報銷，重新找來羅斯回到自己家鄉打球，或許對雙方都具深刻意義；騎士目前需要一名有經驗的替補後衛，羅斯也在2017-18年球季短暫效力過騎士，或許雙方也很適合，接下來就看羅斯做出怎樣的選擇。