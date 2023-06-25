在與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）通話後，瓦格納（Wagner）首腦普里格津24日突然宣布撤軍。

俄羅斯傭兵集團瓦格納（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）揮軍進逼莫斯科又撤離，整起叛變行動僅持續24小時，在白俄羅斯斡旋下，普里格津將前往白俄，克里姆林宮也承諾不會究責。專家推測，普里格津可能被告知沒有人挺你等「難堪真相」，專家也認為，他被放逐白俄可能代表瓦格納集團的結束，普丁也不會再信任曾經的朋友普里格津。

在軍隊距離莫斯科僅剩200公里之際，白俄羅斯政府昨（24）日表示，普里格津在與白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）通話後接受協議，將會停止在俄羅斯境內的行動，普里格津後續也發布語音檔表示，「在了解到某一方可能流下俄羅斯人的鮮血後，我們正調轉部隊，按計畫返回部隊」。

瓦格納傭兵24日開始撤離占領的俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（圖／路透社）
瓦格納傭兵24日開始撤離占領的俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（圖／路透社）

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）隨後在記者會上表示，與普里格津達成的協議是，未參與此次行動的瓦格納軍人將能加入俄羅斯軍隊，參與此次行動的瓦格納軍人將不會受到起訴，他強調克宮一直以來都相當尊敬瓦格納在烏克蘭前線的「英雄事蹟」，培斯科夫也表示，普里格津的刑事案件將被撤銷，「他本人將會前往白俄羅斯」。

綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）等報導，目前尚不清楚魯卡申柯與普里格津究竟談了些什麼，也不清楚克宮實際上給了普里格津什麼條件，讓他願意撤離。

普里格津此次行動的主要目的是逼迫俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）下台，他並未透露克宮是否回應他的要求，培斯科夫表示，魯卡申柯與普里格津不可能在談判中討論這件事，「因為這是總司令的獨有權力」。美聯社分析，如果普丁同意讓蕭依古下台，這將會在政治上對普丁造成傷害，因為普丁前一日才砲轟普里格津是在背後捅刀的叛徒。

部分觀察人士推測，普里格津作出讓步的條件可能是將瓦格納納入俄羅斯聯邦管轄，或者是讓瓦格納的行動轉回至非洲。

瓦格納傭兵24日開始撤離占領的俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（圖／路透社）
瓦格納傭兵24日開始撤離占領的俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（圖／路透社）

BBC記者加德納（Frank Gardner）分析，普里格津可能在通話中被以「難堪的真相」說服，包括被告知「沒有人出面挺你」、「你只有自己」、「如果繼續將會血流成河，而那是俄羅斯人的血」。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）專家德涅里（Andrew D'Anieri）分析，普里格津被放逐白俄羅斯，部分瓦格納士兵被收編進俄羅斯聯邦軍隊，或許意味著瓦格納的終結。

另外加德納也分析，俄羅斯總統普丁將難以再信任普里格津，他預計俄羅斯國防部將進行肅清及重組，與此同時，在烏克蘭的戰事將持續激烈進行，「中場休息已經結束」。

文章來源：Wagner coup fails: Prigozhin abandons march on Moscow and will be EXILED to Belarus as Kremlin says there'll be no regime change in the Russian military despite armed mutiny from mercenary group
文章來源：Is this the end of Prigozhin and Wagner?
文章來源：Russia says Wagner Group’s leader will move to Belarus after his rebellious march challenged Putin
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