在與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）通話後，瓦格納（Wagner）首腦普里格津24日突然宣布撤軍。

俄羅斯傭兵集團瓦格納（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）揮軍進逼莫斯科又撤離，整起叛變行動僅持續24小時，在白俄羅斯斡旋下，普里格津將前往白俄，克里姆林宮也承諾不會究責。專家推測，普里格津可能被告知沒有人挺你等「難堪真相」，專家也認為，他被放逐白俄可能代表瓦格納集團的結束，普丁也不會再信任曾經的朋友普里格津。

在軍隊距離莫斯科僅剩200公里之際，白俄羅斯政府昨（24）日表示，普里格津在與白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）通話後接受協議，將會停止在俄羅斯境內的行動，普里格津後續也發布語音檔表示，「在了解到某一方可能流下俄羅斯人的鮮血後，我們正調轉部隊，按計畫返回部隊」。

瓦格納傭兵24日開始撤離占領的俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（圖／路透社）

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）隨後在記者會上表示，與普里格津達成的協議是，未參與此次行動的瓦格納軍人將能加入俄羅斯軍隊，參與此次行動的瓦格納軍人將不會受到起訴，他強調克宮一直以來都相當尊敬瓦格納在烏克蘭前線的「英雄事蹟」，培斯科夫也表示，普里格津的刑事案件將被撤銷，「他本人將會前往白俄羅斯」。

綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）等報導，目前尚不清楚魯卡申柯與普里格津究竟談了些什麼，也不清楚克宮實際上給了普里格津什麼條件，讓他願意撤離。

普里格津此次行動的主要目的是逼迫俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）下台，他並未透露克宮是否回應他的要求，培斯科夫表示，魯卡申柯與普里格津不可能在談判中討論這件事，「因為這是總司令的獨有權力」。美聯社分析，如果普丁同意讓蕭依古下台，這將會在政治上對普丁造成傷害，因為普丁前一日才砲轟普里格津是在背後捅刀的叛徒。

部分觀察人士推測，普里格津作出讓步的條件可能是將瓦格納納入俄羅斯聯邦管轄，或者是讓瓦格納的行動轉回至非洲。

瓦格納傭兵24日開始撤離占領的俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（圖／路透社）

BBC記者加德納（Frank Gardner）分析，普里格津可能在通話中被以「難堪的真相」說服，包括被告知「沒有人出面挺你」、「你只有自己」、「如果繼續將會血流成河，而那是俄羅斯人的血」。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）專家德涅里（Andrew D'Anieri）分析，普里格津被放逐白俄羅斯，部分瓦格納士兵被收編進俄羅斯聯邦軍隊，或許意味著瓦格納的終結。

另外加德納也分析，俄羅斯總統普丁將難以再信任普里格津，他預計俄羅斯國防部將進行肅清及重組，與此同時，在烏克蘭的戰事將持續激烈進行，「中場休息已經結束」。