擁有豐富部隊歷練的屏東女中主任教官陳瑛怡，不僅從事學生生活輔導、校園安全維護及全民國防教育等工作，兼具輔導與諮商技巧的她，更能貼近學生心靈層面，獲得學生信任，她最近被教育部許為教育家人物典範。

盡管軍旅生涯過得精采，陳瑛怡想當老師的熱情未減。「我希望自己還是能進入教育界，當有機會圓夢時，我轉考軍訓教官，圓當年的教育夢。」轉任教官後，陳瑛怡服務過不同學校，她觀察出每個學校學生的特質不同，會受到地區、年齡、居住環境等因素影響，所以管教溝通的方式也必須因人因地制宜。

例如在完全中學服務時，需面對年紀尚小的國中生，仍需要有教官的威嚴，當國中生有些脫序或危險行為時，陳瑛怡會較為嚴厲，保有大人的氣勢和魄力，並在教導過後找學生面談，用柔和的方式來引導學生們，一起看看事情對他們造成什麼影響，有什麼事情改變了，引導學生反思。

在面對女校學生時，因為女生心思細膩成熟，有時想法多，也有可能想太多，和她們溝通的過程會比較小心注意，包含用字遣詞，在溝通過程，會更留意有沒有什麼讓學生不自在，並且放下身段和孩子們討論事件的問題所在，認真的聽取她們的意見與想法。

而在教導偏鄉學校的純樸孩子時，陳瑛怡就不會文謅謅講很多大道理，而是採取直接和豪氣的方式，有點像交換條件式的溝通，你付出一點，我也付出一點，我退一點、你也退一點，漸進式地和學生建立關係。

陳瑛怡明白建立關係和取得信任並不容易，尤其針對青少年，她充分利用自己多年的諮商輔導基礎談話技巧，不會只是責罵，而是去理解青少年們有什麼委屈，同理學生的感受，理解整個過程，進而解決他們的問題與困境。

在國防課的授課上，陳瑛怡有自己的技巧，像是教學生們槍枝的分解和結合，如何瞄準射擊打靶等，透過簡單的小遊戲，讓學生不害怕接觸槍枝。也會鼓勵他們，只要反覆練習成功完成分解和結合，就可獲得術科滿分，讓學生不排斥上國防課，且產生成就感。