一名60多歲女子某天因昏倒被送至急診室，經查是低血糖導致意識昏迷，但女子無慢性病史，突然低血糖原因是因女子自覺體重減輕，又有疑似糖尿病症狀，而自行服用鄰居提供的血糖藥物後，導致血糖太低而陷入昏迷。醫師表示，低血糖對健康危害極大，可讓人意識不清，甚至可讓人失去生命。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在《醫師好辣》表示，上述女子因昏倒被送入急診室，詢問得知，女子是服用鄰居提供的血糖藥物，導致血糖僅40多、數值過低，而陷入昏迷。

他說明，正常人的空腹血糖值應為60~99 mg/dl，但該女子血糖值僅40多，屬於嚴重低血糖，低血糖對健康的危害度頗大，除可讓人意識不清，嚴重可讓人心跳停止、失去性命。

洪暐傑表示，經查，該女子並無糖尿病、高血壓等慢性病史，但女子坦言，因近來體重減輕7公斤，又食慾大增、晚上多尿等症狀，疑似糖尿病，在與鄰居談及此事時，鄰居主動提供自身未吃完的2包糖尿病藥物，「要女子在尚未就醫前，先頂著吃一下。」該女子吃了鄰居的藥物後，因此血糖值過低，而昏迷。

洪暐傑表示，進一步檢查發現，女子原本的血糖值相當正常；再查閱女子過去的門診與急診紀錄，女子也無體重突降7公斤的現象，夜間多尿則是因女子過於操煩，睡眠品質差導致起身尿尿。他提醒，民眾若有身體不適，切勿自己診斷或服用他人的藥物，應就醫以便鑑別診斷、精確治療。