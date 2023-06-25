一名在上市公司做人事主管的女網友日前被準婆婆要求，為男友的表弟在公司安排一個職位，她隨即拒絕後遭對方痛罵這小事都辦不到「沒資格當我家媳婦！」而男友也說讓自己沒面子，她最後崩潰決定分手，發文「公司又不是我家的…你表弟那種一年換快12份工作的屎尿性格，你自己不知道？」

「我(前)男友一家腦子真的有洞！」該女網友在爆料公社發文，她是某上市公司人事主管，她的男友母親日前要求她幫忙，為男友的表弟在公司取得工作，她發文怒「他X是追強國劇追太多，還是看太多霸道總裁小說了，現在都什麼時候了，還在搞什麼走後門？」她當下拒絕稱應走正常應徵考試流程，男友母親卻翻臉說這小事都辦不到，讓其在娘家沒面子，「沒資格當我家媳婦！」

該女網友的男友也說她不給力，男友已驚跟表弟說好了，如今讓男友很沒面子，她怒嗆「公司又不是我家的，就算我家的，你表弟那種一年換快12份工作的屎尿性格，你自己不知道？」她說男友已經創業失敗2次，還想要她拿錢贊助投資，她最後放棄與對方結婚的念頭，決定分手，「現在開始誰愛當妳媳婦誰當，誰愛給你面子誰給，老娘不X了！」

其他網友留言「恭喜版主，在婚前覺醒！不然婚後就算人財兩失，祝福版主找個好男人」、「這樣放生出來好危險呀」、「男友一家及親戚都是廢物」、「難怪可以當主管，公私如果不分，枉為主管」、「這種觀念就是沒文化的觀念，還搞後門，她X是不是想太多了，都什麼時代了」。