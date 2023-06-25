6月即將結束，小孟老師在臉書上分享下半年運勢起飛的前3名星座，依序是金牛座、獅子座、天蠍座，其中第1名的金牛座吸引力大增，有更多展現才華與能力的機會，並能獲得親朋好友支持，同時認識到重要人士。

▍第3名：天蠍座

天蠍座下半年在愛情、事業、社會地位和公眾形象方面，都將有好運跟機會出現，容易因形象的改變，有機會出現新戀情，或現有的關係將會進入新階段，事業和其他方面，則會出現更高的社交地位和更好的生活品質，對未來成長非常加分。

▍第2名：獅子座

獅子座下半年事業、財務和人際關係方面，都會因人緣變好帶來重大進展。事業上的領導能力漸漸受到歡迎，有機會獲得更高職位或跳槽，同時在財務方面容易賺取意外錢財；交友圈也會開始擴大，能認識到有影響力的人士。

▍第1名：金牛座

金牛座下半年開始重視自己，吸引力和魅力將會大增，許多事情能更加自信和從容，人緣也變得更好，有更多展示才華和能力機會，尤其是與個人表現有關的領域，像是事業、愛情和投資方面。另外，有機會得到親朋好友支持，也能認識到重要人士，並加深雙方關係。