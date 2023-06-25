74快速道路近青海匝道口今天早上7時許發生一起火燒車事故，一輛拋錨的自小客車停在路肩，遭後方自小貨車追撞，沒想到現場立即起火燃燒。（翻攝照片）

74快速道路近青海匝道口今天早上7時許發生一起火燒車事故，一輛拋錨的自小客車停在路肩，遭後方自小貨車追撞，沒想到現場立即起火燃燒，後方再遭一台自小客車追撞上，小貨車被燒成廢鐵，小貨車駕駛、副駕駛2名男子送往台中榮總醫院急救。

台中市消防局今天早上7點17分接獲報案，指西屯區台74北上8.8K有汽車火警案，立即派遣第六大隊、黎明分隊等共計3個單位，出動各式消防車8輛、消防人員23名前往救援。

消防人員到場後發現現場為2部自小客車、1部小貨車發生交通事故，小貨車起火燃燒，有2名傷者，火勢8點7分撲滅，小貨車駕駛年約45歲、臉部、背部、手部2度15％燒燙傷；後方自小客車駕駛約2門牙斷裂均意識清楚，送至台中榮總醫院急救，起火原因由火調人員調查中。

第六分局指出，報案人張男表示自己駕車近青海匝道時車輛拋錨，故隨即打雙黃燈報警，在報警時遭後方自小貨車，後方自小客車又撞上，沒想到中間小貨車立即起火燃燒，立即通報119到場協助滅火。經消防人員到場已將火勢撲滅，自小客貨車駕駛黃男及副駕駛周男上半身燒燙傷，送往台中榮總救治。