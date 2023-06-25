2024總統大選，民進黨參選人賴清德在許多民調中仍處於領先。資深媒體人韋安透露，自己1月曾在某場合中遇到英系要角，聽到他在電話中向對方說九合一輸了不要緊、仍要全力挺賴等言論，韋安認為，這代表並非賴清德選情穩，而是整個綠營經歷再大風浪都能團結。

韋安今（25）日在臉書指出，這幾個月來，賴清德在各機構的民調支持度都相當穩定，幾乎一成不變，他分析後認為，這情形並非顯示賴「穩」，而是整個綠營經歷再大風浪都能團結，具有超穩定性。

韋安對此提出三點分析，首先，他今年1月曾在某場合遇到一名英系要角，當時該要角接到一通電話後直接跟對方說，「輸了不要緊（九合一），捍衛本土政權！趕緊全力挺賴」；第二、2019年蔡英文和賴清德在總統初選相當激烈，但在蔡出線後仍形成「英德配」大勝；第三、民進黨提名賴參選總統後，黨內或英系都沒有傳出雜音，或是說不定鄭文燦可能更好的聲音。

綜合上述，韋安認為，若民進黨也像藍營一樣內部不停折騰，賴清德的支持度就不會在經歷黑金、性騷風波後，依然這麼穩。韋安強調，國民黨若能放下莫名其妙的固執和驕傲，向民進黨好好學習團結，說不定還來得及，「再大的『冤仇』，會比蔡賴之間的大嗎？」