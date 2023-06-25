震驚全球的俄羅斯瓦格納集團叛變，今（25）日在該組織首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布撤軍後戲劇性落幕。而在事件結束之前，國民黨前立委蔡正元曾預測，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能會藉這次瓦格納叛變，對軍方內部發動一次整頓。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今表示，普丁親自保證普里格津可離開俄羅斯，這是阻止瓦格納軍隊向莫斯科進軍的協議的一部；此外，瓦格納官兵將返回基地，未參與叛亂的士兵將獲准正式加入俄羅斯軍隊，至於有參與叛亂的其他成員也不會遭到起訴。

蔡正元昨（24）日在中天政論節目《前進戰略高地》表示，瓦格納集團這次發動叛亂的目的，不是像西方媒體所說的是為發動政變奪權，而是為了要「清君側」。他指出，俄羅斯正規軍的戰場表現不佳，體制也太過官僚、僵硬，在戰爭爆發初期，甚至有俄軍指揮官沒收了步兵操控的無人機，這些事都讓瓦格納集團感到不滿。

蔡正元也預測，這次瓦格納集團發動叛亂行動，正好可以讓普丁檢視俄軍部隊的戰力，他可能會對軍方內部發起整頓行動、剷除掉一些軍頭。