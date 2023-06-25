「低頭族」在社會已十分普遍，行人過馬路只顧看手機而引起的交通事故也屢見不鮮。陸媒24日報導，福建省廈門市近日通過《廈門經濟特區斑馬線交通安全管理規定》，並將於8月1日起實施，意味著在廈門過馬路期間低頭玩手機將面臨處罰。

香港東網報導，該項規定顯示，民眾過馬路時應盡快通過，不得坐臥、停留、嬉鬧、瀏覽電子設備或從事其他影響交通安全的活動。違反該規定和妨礙車輛合法通行的行為，將被處以警告或罰款50元（人民幣，約合新台幣216元）。數據顯示，廈門市有近2800條馬路，在該處發生的交通事故占全市交通事故近兩成。

報導指，大陸多地立法以遏止馬路「低頭族」現象，包括今年5月26日浙江省14屆人大常委會第3次會議，批准通過《寧波市人大常委會關於修改〈寧波市文明行為促進條例〉的決定》，增加「行人通過路口或者橫穿道路時，不瀏覽手持電子設備」的規定。