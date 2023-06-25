屏東枋寮鄉24日發生一起驚悚車禍，高雄22歲洪姓男子駕車北往南行經台17線枋寮東龍加油站時，疑因要閃車輛而失控撞進加油站並一路穿越墜入魚塭。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

被撈上岸的汽車幾乎整車撞毀，輪胎、保險桿等相關零件還散落在東林路上，可想見當時衝撞力度不小，車禍發生後，也引起附近居民圍觀。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

被撈上岸的汽車幾乎整車撞毀，輪胎、保險桿等相關零件還散落在東林路上，可想見當時衝撞力度不小，車禍發生後，也引起附近居民圍觀。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

被撈上岸的汽車幾乎整車撞毀，輪胎、保險桿等相關零件還散落在東林路上，可想見當時衝撞力度不小，車禍發生後，也引起附近居民圍觀。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東枋寮鄉24日發生一起驚悚車禍，高雄22歲洪姓男子駕車北往南行經台17線枋寮東龍加油站時，疑因要閃車輛而失控撞進加油站並一路穿越墜入魚塭，但洪男在汽車墜入魚塭前被拋出車外倒在岸邊，頭部受有創傷，所幸送醫後無生命危險，警方表示，相關肇因釐清中。

枋寮警分局指出，24日晚間6點34分獲報，枋寮鄉東龍加油站前發生車禍，員警到場後發現，有輛汽車四腳朝天泡在魚塭中，另有名男子倒在魚塭岸邊，當下立即與消防隊合作將男子送醫並把汽車撈上岸，車內無其他乘客。

警方調查，倒在魚塭岸邊的男子是22歲洪男、高雄人，24日獨自駕車北往南行經台17線時，疑因要閃避車輛而失控衝進枋寮東龍加油站腹地，一路穿越東林路後墜入魚塭，但不知為何洪男在汽車墜入魚塭前被拋出車外倒在岸邊，洪男頭部受創、臉上也有撕裂傷，經送枋寮醫院救治後，目前無生命危險，他的酒測值為零，相關肇事原因尚在釐清中。

據了解，被撈上岸的汽車幾乎整車撞毀，輪胎、保險桿等相關零件還散落在東林路上，可想見當時衝撞力度不小，車禍發生後，也引起附近居民圍觀。