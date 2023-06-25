法新社報導，傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）譁變並朝莫斯科挺進、局勢大有一發不可收拾之際，普里格津隨後意外宣布撤軍讓事件暫告落幕。美方官員則小心翼翼，避免直接對俄羅斯「內部」局勢發表評論。

美國總統拜登與法國、德國、英國領袖通話，擔心俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對核武大國俄羅斯的控制力可能正在下滑。

白宮所公布的通話內容指出，西方領袖討論「俄羅斯的局勢」。普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日宣布發起「正義遊行」，在佔領俄國南方的羅斯托夫市（Rostov）後原本準備進軍莫斯科，卻突然今天宣布撤軍。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的發言人表示，奧斯汀也已與加拿大、法國、德國、英國、波蘭等國的防長通過話。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）取消原訂要到以色列和約旦的行程，顯示美國對此事的嚴正關切。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和西歐國家、日本方面通話，國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示盟國都承諾會「保持密切協調」。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）不願直接評論他所謂俄羅斯「內部」問題。

但波瑞爾表示，他已啟動歐盟（EU）的危機應變中心，並在26日歐盟的外交事務理事會（Foreign Affairs Council）開會前，與歐盟官員做好協調。

他並說：「我們對烏克蘭的支持仍舊不減。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120625