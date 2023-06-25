香港女子天團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）2020年和台灣「醫界王陽明」賴弘國結束2年婚姻，單身的她感情生活備受矚目，陸媒日前就拍到阿嬌被「女版陳冠希」皇甫聖華親臉頰而爆緋聞，阿嬌近日則到普吉島旅遊，還難得曬出清涼泳裝照，眼尖網友甚至發現皇甫聖華也在普吉島打卡，兩人疑似同遊。

阿嬌23日在IG發文打卡普吉島，她更換上清涼泳裝，照片中，阿嬌頭綁雙馬尾、戴墨鏡，穿黑色比基尼的她，更顯白皙膚色，而比基尼繞頸和側腰挖洞設計，剛好凸顯窈窕曲線，瘦身有成的阿嬌散發少女感，完全看不出是42歲的熟女，好友「阿Sa」蔡卓妍、容祖兒都留言狂讚。

眼尖網友還發現「女版陳冠希」皇甫聖華也在普吉島打卡，她曬出一系列海灘照，頭戴墨鏡、草帽酷帥入鏡，網友都猜皇甫聖華和阿嬌同遊普吉島，紛紛留言：「好好對阿嬌」、「祝你幸福，期待官宣」、「祝福好好照顧阿嬌」。

阿嬌在本月初被陸媒拍到，深夜結束聚會後，被「女版陳冠希」稱號的網紅皇甫聖華親臉頰，阿嬌很淡定，對這次女女緋聞沒有回應，而皇甫聖華也被起底是33歲、打扮中性外型帥氣，還有「京城四大TB始祖」稱號，創辦個人品牌、雜誌，在微博有226萬粉絲、IG上也有16萬人追蹤。