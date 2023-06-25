日經新聞引述香港調查公司Counter point的數據報導，從今年1至3月純電動車（EV）和插電式油電混合動力車（PHV）的全球銷量來看，中國比亞迪（BYD）的市佔率比上一季提高1.3個百分點，達到21％，位居首位；連續4季位居榜首。

第2位是美國特斯拉，較去年同期增長3.9個百分點，達到16％；特斯拉通過在中國降價，提高了市佔率。

佔全球EV銷量56％的中國年增29％。雖然中國政府的補貼在去年12月結束，但特斯拉在1月降價，比亞迪等各企業跟進，引發價格競爭，推動銷售。日經新聞分析，在中國，價格競爭日趨激烈，EV廠商的優勝劣汰或將加速。

從車型來看，特斯拉的SUV車型Model Y的銷量排在首位。Counter point分析稱，包括油車在內，「也成為世界上最暢銷的汽車」。第2位是特斯拉的Model 3，比亞迪的「宋」緊隨其後。按製造商來看，比亞迪位居榜首，且車型數量多，前10名中有5款是由比亞迪製造。