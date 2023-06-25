男星NONO（陳宣裕）出道多年，2013年與金曲台語歌后朱海君結婚，一家人幸福美滿，沒想到卻爆出婚後仍侵犯多名女性，因此宣布全面停止演藝工作，引發外界議論。事實上，朱海君就曾在節目上提及，NONO曾在她懷孕時失聯一天一夜，以及婚前一動作讓媽媽很不開心。

朱海君曾上《媽媽好神之俗女家務事》透露，NONO曾在她懷孕、身心都很敏感的時間點搞失蹤過，而且時間長達一天一夜。朱海君表示，夫妻倆通常早晚都會聯絡，但當時NONO竟一整天都沒有打給她，「我就捧著我的肚子，然後心碎的感覺⋯⋯打到半夜的時候，我真的覺得不對勁，我一直哭，眼淚真的是一直停不住。」

至於NONO直到隔天10點多才回電，他解釋，看棒球回到台北已經很累，所以到家就睡了，「真的沒有什麼事，妳不要這樣疑心病，妳就好好的顧著我跟顧著小孩。」

此外，朱海君也曾在《單身行不行》提及，NONO當年在萬人棒球場求婚，讓媽媽不太開心。朱海君表示，被求婚的當下，自己的心情其實很複雜，不知道要怎麼跟爸媽交代，也怕鄰居問東問西；而媽媽不開心的點是，「你要跟我女兒求婚，我是生她的、養她長大的，我是栽培她的一個母親，為什麼我是從街坊鄰居口中知道我女兒被求婚。」

媽媽沉澱幾天才打電話給朱海君，「我忍耐了那麼多天，我現在打給妳，妳現在想怎樣？」朱海君則哭著回，「我也不知道。」朱海君直言，媽媽擔心婚事會影響到歌唱事業，因此婚事一度卡關。

朱海君坦言，其實有點忐忑，因為自己從小就很聽爸媽的話，不敢讓爸媽傷心，這過程很難過、很掙扎，後來就到大陸拍戲；原以為和NONO的感情會因此變淡，她嘆，「可是我發現好難。」她甚至會在沒戲時，向劇組告假回台灣和NONO約會。

如今卻爆出NONO侵犯近20名女性，其中一名還被拖進身障廁所性侵得逞，讓外界相當震驚。NONO目前僅宣布暫停演藝事業，並無正式道歉。至於朱海君則被發現，疑似太多人到臉書留言洗版，因此將留言功能關閉，限制可以留言對象。

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